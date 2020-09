Em oito anos no Santiago Bernabéu, Luka Modric ganhou tudo o que podia com o Real Madrid, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 2018.

Ao todo, conquistou quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, duas Ligas, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha em 343 partidas.

Confira no vídeo os melhores momentos do meio-campista croata pelo gigante do Santiago Bernabéu.