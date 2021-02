Modric está disposto a reduzir o seu salário para continuar no Real

A situação financeira de vários clubes é bastante delicada devido a crise provocada pelo coronavírus e, apesar do seu poderio econômico, o Real Madrid também sentiu o baque.

Por isso, o time merengue tenta reduzir os salários do seu elenco e aliviar um pouco o caixa. Sem conseguir chegar a um acordo coletivo, o clube trata o assunto de forma individual.

Um dos jogadores que não dará problemas ao time do Bernabéu nesse quesito é Luka Modric que, aos 35 anos, está disposto a realizar um grande esforço para continuar no conjunto 'merengue'.

De acordo com informações do 'El Larguero', o meia croata teria sugerido reduzir o seu salário o quanto for necessário, para renovar e aliviar as contas da equipe.

Modric quer continuar no Real Madrid e, se nada mudar, o conjunto de Concha Espina também conta com o seu camisa '10', peça fundamental ao longo da última década.