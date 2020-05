Monaco pode ter 70 jogadores na folha de pagamento

Segundo informações do jornal 'AS', o Monaco pode enfrentar um problema inédito e inusitado caso se confirme a possibilidade de ter 70 jogadores com contratos ativos, situação que terá que ser ajustada para evitar problemas com a FIFA.

A equipe de Robert Moreno tem 22 jogadores que devem voltar de seus empréstimos a outros times.

Portanto, os dirigentes terão que agir rapidamente. Não apenas para ter uma equipe normal com 25 nomes, mas também porque isso aumentará a folha salarial de uma maneira muito significativa.

Como se isso não bastasse, a FIFA reduzirá significativamente o número de transferências que os clubes podem realizar.