Mônaco renova com Golovin até 2024

Aleksandr Golovin renovou o seu contrato com o Mônaco até junho de 2024. O clube divulgou o acerto neste sábado, em suas redes sociais.

Golovin chegou ao Mônaco em 2018, quando trocou o CSKA Moscou pelo time do Principado. As boas atuações do meia na Copa do Mundo da Rússi chamaram a atenção do clube francês.

Na atual temporada o meia russo disputou 30 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências em 2.490 minutos em campo.