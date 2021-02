Montpellier deixa o Lyon sem a liderança

O Olympique de Lyon tropeça em casa. A equipa de Rudi García caiu para o Montpellier, que sonha com uma vaga na Liga Europa, e perdeu a oportunidade de terminar no sábado na primeira posição da Ligue 1.

A derrota do OL dá um respiro ao PSG, que se coloca na ponta na falta do jogo do Lille. Nem mesmo o gol de Paquetá justo antes do intervalo permitiu que eles salvassem os pontos.

Savanier colocou o Montpellier à frente no primeiro tempo. Nem Delord, nem Laborde, o meio-campista venceu Anthony Lopes para dar a primeira das duas mordidas no Parc Olympique Lyonnais.

Paquetá veio em socorro da equipe de Rudi García. Nos acréscimos do primeiro tempo, o brasileiro foi oportunista ao pegar um rebote do goleiro e mandar a bola para o fundo do gol.

Mas o gol não colocou o Montpellier na defensiva, que aproveitou ter o jogo em aberto para surpreender e, depois de uma hora de jogo, Elye Wahi aparecia para levar os três pontos para casa.

O Olympique de Lyon ficou sem a liderança. Assim, deu um passo atrás em sua luta pela Ligue 1 e deixou o Montpellier acreditar no sonho europeu.