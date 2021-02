Morata é diagnosticado com um vírus que não tem cura, diz imprensa espanhola

O citomegalovírus (CMV) pertence à família do herpesvírus e nunca abandona o organismo da pessoa infectada, podendo permanecer em estado latente e reativar a infecção a qualquer momento. O CMV não tem cura e, em geral, não provoca graves consequências ao portador.

Nessa quinta-feira, jornais como 'Marca' ou 'La Vanguardia' apontaram que o atacante da Juventus, Álvaro Morata, contraiu esse vírus.

Andrea Pirlo, disse en entrevista coletiva após o duelo de Champions contra o Porto, que o atacante saiu de campo com tonturas e se sentindo mal. Foi titular pela última vez no dia 13 de fevereiro.

O vírus que estaria debilitando o atacante pode ser transmitido por via respiratória, transfusão de sangue, via sexual e por objetos. Seu sintomas mais comuns não mal-estar e febre baixa, que podem ser combatido com antivirais.

A grande questão é quando Morata poderá voltar a campo 100%. O próximo compromisso da Juve é nesse final de semana contra o Hellas Verona.