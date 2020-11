Em seu retorno a Juventus após quatro anos, Álvaro Morata mostra que vestir a camisa do time italiano mais uma vez lhe caiu muito bem.

Em um belo recomeço no clube, o centroavante espanhol já marcou seis gols e deu duas assistências nos oito jogos disputados nestes primeiros meses da temporada 2020/21. Confira no vídeo acima um compilado com lances de Morata nesta volta a Turim.