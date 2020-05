Morre aos 81 anos o ex-jogador e treinador Gigi Simoni

O italiano Luigi 'Gigi' Simoni, ex-treinador do Genoa e da Inter de Milão, com quem ganhou a Copa da UEFA de 1998, faleceu nessa sexta-feira aos 81 anos depois de uma longa doença.

A morte de Simoni, que foi jogador do Napoli ou da Juventus e que depois da sua aposentadoria iníciou uma carreira de quase 40 anos como treinador, foi sentida por vários clubes da Serie A.

"Nós nos lembramos dele assim, com seus cabelos brancos, em nosso banco, com um sorriso olhando a magia de Ronaldo, cercado pelo orgulho e carinho dos fãs", disse a Inter no Twitter.

O italiano foi o primeiro treinador de Ronaldo Fenômeno na Inter após a sua contratação no verão de 1997, e guiou o time de Milão até a conquista da Copa da UEFA.