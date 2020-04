Morre Radomir Antic, ex-técnico do Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona

Radomir Antic morreu aos 71 anos. O Atlético de Madrid confirmou sua morte nesta segunda-feira. A família rojiblanca está de luto, embora Antic fosse muito mais do que um técnico do Atleti, com quem ganhou o 'Doblete' do ano de 1996; É uma lenda do futebol espanhol. As causas não foram reveladas, embora ele sofresse de alguns problemas de saúde que o afastaram recentemente de seu trabalho como comentarista esportivo.

Nascido em Žitište, Sérvia, Antic teve uma carreira interessante no futebol, vencendo ligas na ex-Iugoslávia na equipe do Partizan de Belgrado. Ele já havia jogado pelo Sloboda Uzice. Depois passou pela Turquia, no Fenerbahçe, onde também foi campeão. Ele chegou à Espanha para assinar com o Zaragoza, onde retornaria como treinador. Ele assinou contrato com o Luton e jogou na Inglaterra até sua aposentadoria.

Suas maiores realizações foram alcançadas como treinador. Depois de iniciar sua carreira no banco e ganhar títulos com o Partizan, o mesmo clube com o qual ganhou como jogador de futebol, ele conseguiu dois anos, de 88 a 90, em Zaragoza. No La Romareda, deu um impulso à equipe até entrar na UEFA. O mesmo quando ele chegou ao Real Madrid, que ele pegou em uma dinâmica negativa para classificá-lo para competições europeias. Ele foi demitido por Ramón Mendoza com a equipe principal, porque supostamente a equipe merengue "não estava dando um show". Antic sempre foi contrário a essa idéia, como ele disse em várias ocasiões. Ele passou três temporadas de sucesso em Oviedo, montou uma equipe muito competitiva e recuperou Prosinecki.

Ele chegou ao Calderón em 95. Antic foi o arquiteto de um dos melhores Atlético de Madrid da história, o melhor seguro até a chegada de Simeone. Com um futebol vertical e contra-ataque, o malfadado treinador dos Balcãs venceu com o time colchonero a LaLiga e a Copa del Rey na temporada inesquecível de 95 a 96. Kiko, Pantic, Molina ... Durou até 98, mas meses depois voltou. Seu retorno não ajudou o Atlético, atormentado por problemas econômicos, judiciais e institucionais, a permanecer na Primeira Divisão. O relacionamento dela com Jesus Gil era muito peculiar.

Ele voltou para Oviedo e a equipe asturiana caiu. E a oportunidade surgiu em Barcelona em 2002-03 como substituto de Louis van Gaal. Ele conseguiu endireitar o progresso do time na Liga e quase o colocou nas semifinais da Liga dos Campeões. Um gol de Zalayeta na prorrogação deu à Juventus o passe, campeã do torneio continental. As eleições presidenciais, vencidas por Joan Laporta, privaram o Antic de continuar, apesar do bom trabalho realizado. No Celta, que assinou mais tarde, não durou mais de dois meses e ele renunciou.

A partir daí, Antic combinou seu trabalho como comentarista e outros como treinador, pois ele esteve fora do banco por vários anos. Ele foi eleito técnico nacional da Sérvia, mas na Copa do Mundo de 2010, que ficou em primeiro lugar, ele não passou para a fase de grupos. Suas duas últimas experiências de banco foram na China.