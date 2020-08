Mourinho terá o seu meio-campista mais desejado

Depois de muitas semanas de rumores e pretendentes indo e vindo, o futuro de Pierre-Emile Hojbjerg estaria muito perto de ser resolvido e o dinamarquês, se nenhum imprevisto acontecer, zarpará para Londres.

Acontece que José Mourinho parece já ter conseguido um reforço de luxo para a sua primeira temporada completa em um Tottenham Hotspur que investiu pesado para realizar os desejos do treinador português.

Segundo o 'The Independent', a equipe londrina já teria chegado a um acordo com o Southampton (atual clube do jogador) para a transferência do Hojberg. O valor seria de cerca de 20 milhões de euros.

Da mesma forma, informações da mídia britânica garantem que o internacional pela Dinamarca passará por check-up médico nos próximos dias e, uma vez aprovado, a transferência será oficializada por ambas as partes.

É importante lembrar que Hojbjerg, 25, também esteve na agenda do Everton, de Carlo Ancelotti, que também quis aproveitar a vontade de um jogador de dar um grande passo em sua carreira.