O Coritiba, que recentemente demitiu o técnico Eduardo Barroca após três derrotas seguidas nessa temporada do Brasileirão, contará com Mozart no banco para enfrentar o Bragantino-SP no próximo dia 23/08.

No vídeo acima, Mozart analisa um pouco desse confronto e elogia o trabalho feito por Barroca, mas destacou que ajustes serão feitos.