Honda? Torcida do Bota se anima com Caio Alexandre

O Botafogo deixou o estádio Nilton Santos sob vaias após vencer o Paraná por 1 a 0, nesta terça-feira (10), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar de alguns bons momentos no primeiro tempo, o Alvinegro caiu de rendimento na segunda etapa e levou alguns sustos antes do apito final.

De qualquer forma, o time treinado por Paulo Autuori fica com a vantagem do empate para o duelo de volta. Mas em meio às vaias pelos sustos inesperados, o torcedor botafoguense teve um motivo para comemorar além do gol marcado por Luiz Fernando, ainda na etapa inicial: a boa exibição de Caio Alexandre, uma das revelações da base.

O jovem de 21 anos foi titular no meio-campo e apareceu com destaque ao ter dado o lindo passe que ajudou na construção do gol.

Identificado com o clube, Caio recebeu elogios do técnico Paulo Autuori, que por outro lado também fez algumas observações.

“Caio deu uma fluidez no meio de campo, mas ainda tem alguns hábitos que não mudam de um dia para o outro. Nós, que estamos dentro, temos que ter tranquilidade para entender. Não fechando os olhos para as carências, mas estamos trabalhando para melhorar os mecanismos de todo o time”, disse.

Já os torcedores, que ainda não puderam ver a estreia do japonês Keisuke Honda, não esconderam o ânimo pelo futebol apresentado pela jovem revelação.