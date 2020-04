Beckham trocou o Manchester United pelo Real Madrid em 2003. No Bernabéu, o inglês venceu um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

O camisa 23 acumuou 20 gols e 51 assistências com a camisa do gigante do Santiago Bernabéu e ficou conhecido por seu talento em cobranças de falta.

Para não deixarmos esquecidas outras características do hoje dono do Inter Miami, relembramos alguns dos gols de Beckham com a bola rolando.