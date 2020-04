"Não me sentirei um campeão mesmo com dois pontos a mais que o Real"

São momentos difíceis no Barça. A equipe administrativa está em reconstrução e a equipe permanece à margem, realizando um plano de treinamento rigoroso para retornar da melhor maneira possível.

Quique Setién deu uma entrevista na 'TV3' para comentar a questão mais importante sobre a mesa: ser paciente ou dar por encerrada a LaLiga. Nesse caso, o que aconteceria com o título? Setien respondeu.

"Gostaria de jogar e ser campeão. Mas a realidade é que a situação está como está e foi suspenso. Não sei se valeria a pena conceder o título, mas não vou me sentir campeão, mesmo que tenha dois pontos a mais que o Real" Setien esclareceu.

O treinador do Barcelona deu mais importância para sair da crise e voltar à normalidade em toda a sociedade: "Esta é uma situação difícil para todos e o que realmente me preocupa é que ela seja resolvida o mais rápido possível e possamos sair e nos abraçar, e recuperar as pessoas mais velhas que estão sofrendo essa situação com mais intensidade. O resto é supérfluo. Se temos que terminar e não pudermos jogar... mas se pudermos, será fenomenal".

O técnico não tem dúvidas sobre quais são os objetivos se tudo for reiniciado. "Eu digo aos jogadores. Estou com pressa e não tenho muito tempo a perder. Sonhei em vencer a Liga dos Campeões e a LaLiga. Andar por Liencres com a Copa da Liga no meio das vacas, com a Champions...".

Finalmente, Setién respondeu a uma pergunta sobre seu futuro. O cantábrico quer terminar o contrato e chegar a um acordo com o Barcelona para continuar. "Espero cumpri-lo e até renová-lo", disse ele.