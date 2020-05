"Não quis tocar na taça da Champions de 2012 porque não contribuí com nada"

A autocrítica não é muito comum nos jogadores. No entanto, Romelu Lukaku é um caso a parte. O atual atacante da Inter de Milão estava na equipe do Chelsea que venceu a Liga dos Campeões em 2012. No entanto, ele renunciou publicamente ao título.

"Não toquei na Champions nem com um dedo. Porque eu não ganhei esse troféu. Essa é a minha atitude desde os onze anos: se eu não contribuí com nada, não é o meu troféu. Somente se eu tiver contribuído para uma copa ou um título, eu poderia me gabar disso", comentou ele em declarações ao 'HLN', em seu país.

O atacante belga posou nas fotos oficiais, mas não quis se aproximar da Copa. De fato, não conseguimos encontrar uma foto que diga o contrário.

Claro, ele estava feliz e não negou. "Di Matteo pensou que todos deveriam viajar, incluindo os jovens sancionados ou que não faziam parte da lista da Liga dos Campeões. É uma vitória que ele sempre sonhou e que queria celebrar com a equipe naquele momento".

De fato, mais do que a Liga dos Campeões, Lukaku se lembra daquele ano por conta de uma pessoa: "Estou feliz por tudo o que aconteceu comigo no clube, mas há um homem que tirou muito de mim, Villas-Boas. Nunca vou perdoá-lo por isso".