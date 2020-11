O treinador alemão, Joachim Löw, disse que a sua equipe teve um dia para ser esquecido, onde nada funcionou e a Espanha tomou conta do jogo.

"A Espanha jogou melhor. Foram mais rápidos e mais precisos. Não tivemos nenhuma oportunidade. Vimos hoje que não estamos tão perto de nosso desenvolvimento como pensávamos e esperávamos após os últimos jogos", disse em entrevista coletiva após a partida.

"Apesar da grande derrota de hoje, temos que trabalhar e espero que meus jogadores tenham qualidade suficiente para seguir em frente. Não sei o que realmente aconteceu com a equipe. Não vencemos nenhuma disputa individual", completou.

E deixou claro que não teme ser demitido. "Não me preocupo com meu cargo", afirmou o treinador, de acordo com o diário 'Marca.

Essa foi a segunda maior rodada da história da Seleção da Alemanha. Morata, Oyarzabal, Rodri e Ferrán Torres (3x) massacraram a "Die Mannschaft".