"Não temos um problema de atitude, isso é futebol"

O treinador do Real Madrid, Zidane, começou avaliando os jogadores à sua disposição e como vê o jogo deste sábado contra o Deportivo Alavés.

"Para nós, o Alavés é como mais uma final e vai dificultar as coisas. São três pontos importantes porque queremos continuar o que estamos fazendo. É o que temos. 24 podem jogar e isso é bom. Vamos precisar deles" , disse.

Em relação aos desfalques de Carvajal, Benzema e Ramos, o treinador não quis ficar impaciente: “Carvajal tem alguma coisa e vamos conseguir o relatório médico. Não sabemos quanto tempo Carvajal ficará afastado. Benzema, o importante é que ele está bem porque temos muitos jogos. O de Sergio, igual. Não vamos arriscar e a sensação é boa. No momento não jogará".

Quanto aos altos e baixos da equipe, 'Zizou' garantiu que “não é um problema de atitude”, mas que “isso é futebol”. "Sempre queremos e os jogadores podem ter dificuldades. Se fizermos as coisas juntos e com concentração, seremos muito difíceis de vencer", continuou.

O treinador foi questionado sobre quem é o melhor jogador da história para ele: "Tenho o meu melhor jogador, mas o problema é que se fala muito. São todos fenômenos e Maradona foi um jogador único e é preciso apoiar a família e todas as pessoas que o amam e o amaram".

Zidane novamente se recusou a falar sobre possíveis contratações no mercado de inverno e foi direto ao afirmar que não iria falar sobre o assunto. “Vou contar com todos que estão ali porque não dá para fazer de outra forma. Estamos no começo. O que importa para mim é cuidar do jogador e quando alguém se machuca eu sofro. Agora temos que ter cuidado com a quantidade de jogos que temos. Queremos um espetáculo, mas tudo mudou", continuou ele.

Com jogadores que já têm mais de 30 anos na equipe, 'Zizou' exprimiu a sua opinião sobre o momento da renovação e indicou que pendurou as chuteiras aos 34, mas porque ele mesmo quis: "Não vou dizer a ninguém o que fazer" .

Zidane sabe que as críticas não mudam em caso de derrota ou jogo ruim. "Quando perdemos, todos o fazemos, da mesma forma que quando vencemos. O que é dito lá fora não vai mudar".

Por fim, o treinador do Real Madrid insistiu que acredita em si mesmo e em todos os seus jogadores: “É a vida. Com a qualidade que temos podemos obter resultados incríveis e vamos ter momentos mais ou menos complicados. Somos muitos e eu sou muito positivo".