"Não sei mais nada sobre o futuro de Jovic"

O Real Madrid enfrenta a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao nesta quinta-feira após seu recente tropeço em El Sadar contra o Osasuna em um duelo marcado pela tempestadde de neve Filomena.

Diante do confronto, Zinedine Zidane, treinador da equipe merengue, encara com confiança o seu compromisso com a equipe basca: "Vamos tentar fazer um grande jogo. Estamos aqui há quatro dias preparando o duelo. Acho que vamos nos sair bem", O treinador francês da equipe merengue começou em coletiva de imprensa.

Zidane falou à mídia sobre a situação de Martin Odegaard que não tem muitas oportunidades. "Ele não tem jogado muito ultimamente, mas tenho certeza que terá minutos e terá sucesso no Real Madrid. Ele deve continuar a trabalhar ao máximo. Eu o vejo bem e encorajado. Ele está envolvido e isso é importante", disse ele.

O francês então comentou sobre a polêmica do duelo contra o Osasuna e as palavras de Javier Tebas sobre isso. "Não vou responder Tebas. Outro dia disse o que disse e continuo a pensar no assunto. Mas isso é passado, agora estamos concentrados no jogo", explicou.

Mais tarde, 'Zizou' falou sobre a possível saída de Luka Jovic para o Eintracht Frankfurt. "A única coisa que sei é que Luka ainda está aqui conosco. Ele não pôde jogar, mas não sei mais nada sobre seu futuro. No momento ele não teve muita sorte entre lesões, adaptação..."

Da mesma forma, Zidane foi questionado sobre a possibilidade de Karim Benzema retornar à Seleção Francesa caso haja mudança na presidência da FFF. "Sem dúvida, seu retorno seria uma notícia muito boa", disse ele.