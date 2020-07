VÍDEO: Natanael vibra com titularidade no Coritiba

Depois de 126 dias, o Coritiba voltou aos gramados neste domingo e venceu o rival Paraná por 1 a 0. Graças ao gol de Robson, o Coxa tem vantagem para a partida de volta, que definirá a vaga para a semifinal do Campeonato Paranaense.

O destaque do time visitante ficou para a chance dada a Natanael, de 18 anos, que fez seu segundo jogo como titular, e para os oito jogadores vindos das categorias de base do Coxa entre os relacionados para a partida. Confira o vídeo com o depoimento do jovem após o jogo.