Nem a crise pode com o poderio econômico do Real Madrid

A crise financeira não pode com o Real Madrid. O futebol parou, mas voltará, e o Real Madrid continuará sendo o clube mais valioso da Europa, superando mais uma vez os seus concorrentes diretos, Manchester United e Barcelona.

O estudo, realizado de forma anual pela empresa especializada KPMG, analiza variáveis com a rentabilidade, a popularidade, o potencial esportivo, os direitos de televisão ou a propriedade do estádio.

No dia 1º de janeiro de 2020, data do último estudo, o Real Madrid se manteve como o clube mais valioso da Europa. Agora vale 3.478 bilhões de euros, 7,9% mais do que no ano passado.

O segundo colocado é o Manchester United, com um valor de 3.342 bilhões, 4,2% mais que no ano passado. O Barcelona fecha o pódio com 3.193 bilhões deixando o Bayern na quarta posição, já que os 'culés' cresceram 19,3% no último ranking.

O Liverpool aparece na quinta posição, e completam o 'top 10', City, Chelsea, Tottenham, PSG e Arsenal. Como vemos, o domínio dos clubes ingleses é total. Cinco dos dez são da Premier.