Nem reserva: como Paquetá perdeu espaço no Milan

Lucas Paquetá chegou com grandes expectativas no Milan em janeiro de 2019. No entanto, em apenas um ano e meio, o meia brasileiro perdeu o espaço que tinha e começa a temporada 2020/21 fora até mesmo do banco de reservas da equipe rossonera.

Nesta quinta-feira, 17 de setembro, o Milan faz seu primeiro jogo oficial na nova campanha e já tem uma grande decisão. Em jogo único, os milanistas enfrentam o Shamrock Rovers, da Irlanda, na segunda rodada eliminatória da Liga Europa. E Stefano Pioli, treinador rossonero, não convocou Paquetá para o duelo.

Para o meio de campo, Pioli chamou sete jogadores para a partida, incluindo o recém-contratado Sandro Tonali, que disputou apenas 17 minutos do último amistoso do Milan. A chegada do italiano de 20 anos parece ter fechado de vez as portas do meia brasileiro no San Siro.

Segundo a imprensa italiana, Paquetá ficou de fora por opções técnicas. No entanto, outro motivo pode ser a iminente saída do jogador do Milan. A Fiorentina é uma das interessadas no brasileiro e pode ser o destino do jogador de 23 anos.

Paquetá teve um bom desempenho na pré-temporada do Milan, atuando nos quatro amistosos que a equipe fez. Aos poucos, porém, foi perdendo o espaço com Stefano Pioli.

No primeiro jogo preparatório para a temporada 2020/21, Paquetá começou o amistoso contra o Novara como titular e fez dois gols na vitória do Milan por 4 a 2. Ismaël Bennacer e Franck Kessié atuaram junto com o brasileiro.

O mesmo meio de campo começou o amistoso entre Milan e Monza, novamente vencido pelos rossoneros. Na vitória por 4 a 1, o brasileiro deu uma assistência para Daniel Maldini anotar um gol. Aos 71 minutos, Paquetá deu lugar ao jovem Tommaso Pobega, de 21 anos.

Depois destes dois duelos, Paquetá foi para o banco do time de Pioli. Calhanoglu começou como titular contra o Vincenza e o ex-Flamengo entrou no intervalo justamente no lugar do turco. No último amistoso, Bennacer, Kessié e Calhanoglu inicaram a partida e Paquetá entrou apenas faltando sete minutos para o fim da partida.

A chegada de Tonali, que pode atuar nas mesmas posições de Paquetá, parece ser definitiva para uma mudanças de ares do jogador. As notícias sobre possível saída do brasileiro começaram ainda em maio, quando a Goal apurou que o Milan teria, inclusive, considerado receber propostas abaixo do valor do meia para poder vendê-lo mais facilmente.

O Benfica e alguns clubes de LaLiga apareceram como possíveis interessados no jogador ainda no fim da temporada 2019/20, mas nenhuma negociação se desenvolveu. Agora, o Milan se interessa por Federico Chiesa da Fiorentina e Paquetá pode entrar no acordo como moeda de troca. A Viola já demonstrou interesse no futebol do brasileiro em outras ocasiões.

No Milan, Paquetá realmente não engrenou, embora tenha vestido até a camisa 10 da seleção brasileira em alguns amistosos. Com o clube rossonero, o meia atuou em 44 partidas e anotou somente um gol, além de ter dado três assistências.