Neuer é eleito o melhor goleiro da década, seguido por Buffon e Courtois

Manuel Neuer é o melhor goleiro entre os anos 2011 e 2020. A escolha feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) foi divulgada nesta quinta-feira.

Atrás do jogador de 34 anos multicampeão com o Bayern de Munique, ficaram nomes consagrados. Quase todos seguem em atuação em gigantes do futebol europeu.

O italiano Gianluigi Buffon (Juventus) é o segundo, enquanto Thibaut Courtois (Real Madrid) ocupa o terceiro lugar e completa o pódio. Hugo Lloris (Tottenham) é o quarto colocado e Keylor Navas (Paris Saint-Germain) completa o 'top 5'.

Jan Oblak (Atlético de Madrid), Petr Cech (ex-Chelsea), Ter Stegen (Barcelona), David de Gea (Manchester United) e Iker Casillas (ex-Real Madrid e Porto) completam a lista dos dez primeiros.