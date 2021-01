Os números dos 100 jogos de Neymar no PSG

Na última sexta-feira (22), na vitória do PSG sobre o Montpellier por 4 a 0, Neymar chegou a uma marca importante com a camisa do clube: 100 jogos disputados desde a sua estreia em agosto de 2017.

Com altos e baixos em Paris, o brasileiro sofreu com algumas lesões que o afastaram dos gramados ao longo dos últimos anos, mas o seu nome vem ficando cada vez mais na história do PSG.

Confira os números de Neymar no PSG

O primeiro gol de Neymar pelo PSG

O primeiro gol de Neymar com a camisa do PSG saiu logo na estreia, no dia 17 de agosto de 2017. Na ocasião, a equipe venceu o Guingamp por 3 a 0, pela segunda rodada da Ligue 1. O brasileiro fechou o placar ao aproveitar assistência do então companheiro Cavani.

Após a partida, o camisa 10 não escondeu a felicidade com o momento: "muito feliz pelo primeiro jogo, primeiro gol, primeira vitória. Eu me senti muito bem dentro de campo, muito contente. A posição é praticamente a mesma, claro que busquei mais a bola, mais movimentação por dentro, que nosso treinador gosta, mas me senti muito cômodo. Claro que em entrosamento, falta um pouco ainda, a gente se conhecer melhor, isso é com o tempo, com os jogos. Já me sinto em casa, bem à vontade", afirmou.

Quantos gols Neymar marcou pelo PSG?

Em 100 jogos disputados, Neymar balançou as redes em 81 oportunidades. Sendo 51 gols no Campeonato Francês, seis na Copa da França, além de três tentos na Taça da Liga Francesa, um no Trophée des Champions, e 20 na Champions League.

Quantas assistências Neymar deu pelo PSG?

Além de 81 gols marcados, Neymar ainda deu 42 assistências desde que chegou ao clube, em agosto de 2017.

Quantos títulos Neymar conquistou pelo PSG?

Com 28 anos, Neymar tem uma carreira vitoriosa, mas ainda está em busca do título da Champions League com a camisa do PSG.

Até o momento, foram oito títulos conquistados.

Campeonato Francês; 2017/18, 2018/19, 2019/20

Copa da França: 2017/18, 2019/20

Copa da Liga Francesa: 2017/18, 2019/20

Supercopa da França 2018