Neymar chama padrasto de 'viadinho' em áudio vazado por colunista

O namoro entre Nadine Gonçalves (52), mãe do craque Neymar, e o modelo Tiago Ramos (22) continua dando o que falar e se tornou um prato cheio para imprensa 'rosa'.

Em meio a ida e vindas, acusações de um passado homossexual e até mesmo violento do modelo, um novo caso surgiu. Recentemente, Tiago teria sofrido um acidente doméstimo na mão e ido ao hospital.

No entanto, essa versão é contrariada pelos vizinhos do condomínio de luxo onde o casal passa a quarentena. Ao que tudo indica o machucado de Tiago foi provocado ao desferir um soco em uma vidraça durante uma briga com Nadine.

De acordo com o áudio divulgado pelo colunista Léo Dias e públicado no jornal "Metrópoles", Neymar também não acredita na versão contada pela mãe.

Em uma conversa com os seus amigos, mais conhecidos como 'parças' em uma transmissão privada em uma plataforma de jogos, Neymar xingou o seu jovem padrasto.

"Me fala o que aconteceu aí cara, que eu não tê sabendo", diz um amigo do jogador. Neymar responde: "É, então [...] O namoradinho dela, aquele 'dá o cu do caralho', e ele tá indo pro hospital, se operar da dor. Ele deu um soco no vidro da varanda, tá ligado a varanda da sinuca do apê? E ela fala pra mim que ele tropeçou, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada pro vidro que tá quebrado é muito longe, tá ligado? Vou te mandar, Pedro, a foto".

Após ouvirem o relato do craque, os amigos oferecem ajuda. "Se precisar de alguma coisa me avisa aqui, mano", diz um 'parça'. Outros são mais radicais: "Não matar, pô, tirar uma onda". "Matar, enfiar o cabo de vassoura no cu dele", é possível escutar no áudio.

No final, um deles não entendeu bem a história e perguntou de quem eles estavam falando. Nesse momento Neymar diz: "O namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá pegando".