Veja quem deu mais assistências pela seleção neste século

A seleção brasileira já contou com vários craques neste século, mas Neymar aparece como hegemônico em termos de números com a camisa amarela. Mesmo com apenas um título oficial, a Copa das Confederações de 2013, ele lidera com larga margem a lista de assistências do time nacional neste século.

Ao todo, o atacante do PSG já deu 45 passes para gols de companheiros pela seleção. Cobrador oficial de escanteios e faltas laterais, Neymar ainda complementa o número sendo o grande armador da equipe com bola rolando, saindo da esquerda para o meio, principalmente.

Dentre os passes para gol mais importantes dele pela equipe estão os registrados contra a Colômbia, na Copa do Mundo de 2014, e contra a Sérvia, na Copa do Mundo de 2018. Ambos foram em cobranças de escanteio.

Atrás dele, mas com menos da metade das assistências, está Kaká. Presente nas Copas de 2002, 2006 e 2010, o ex-armador tem 22 passes para gol pelo Brasil neste século.

Ainda aparecem na lista nomes como Ronaldinho Gaúcho e Robinho, além de Ronaldo Fenômeno. Mesmo jogando pouco neste século e em uma função mais destinada a marcar gols, o antigo camisa 9 brasileiro arrumou um espaço entre os dez primeiros, à frente até de nomes badalados, como o do lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid.

Assistências da seleção brasileira neste século

1 - Neymar - 45 assistências

2 - Kaká - 22 assistências

3 - Ronaldinho Gaúcho - 20 assistências

3 - Robinho - 20 assistências

3 - Daniel Alves - 20 assistências

6 - Willian - 16 assistências

7 - Maicon - 15 assistências

8 - Elano - 13 assistências

9 - Ronaldo - 9 assistências

10 - Marcelo - 8 assistências