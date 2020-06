Neymar seria titular no Flamengo? Compare números com Bruno Henrique

A qualidade do elenco do Flamengo é indiscutível. Porém, Filipe Luis colocou o time em outro patamar ao dizer que Neymar, um dos melhores jogadores da atualidade, iria brigar por posição entre os titulares de Jorge Jesus.

A frase foi dita durante a live que o clube promoveu no último domingo, 14 de junho. O lateral exaltou a estrutura e o fato de não haver vagas para os jogadores no time rubro-negro. "Hoje, não está fácil para os jogadores da Europa virem para cá porque não há lugar na equipe. O Neymar teria de lutar muito para ser titular", afirmou Filipe Luis.

"Não deve ter sido fácil construir esta estrutura, sinto um orgulho muito grande de aqui estar. A maneira de trabalhar e de treinar não fica a dever nada para o futebol europeu. É espetacular a forma como funciona o pessoal do clube. Só tenho pena de já não ter 28 anos para ficar aqui mais tempo e ganhar mais títulos", completou.

Diante desta polêmica, a Goal buscou números de Neymar e Bruno Henrique para compará-los e matar a curiosidade sobre o desempenho recente dos dois. Ambos atuam pelo lado esquerdo do campo e o camisa 27 rubro-negro foi fundamental nas conquistas recentes do clube.

Comparamos, então, os números de Neymar e Bruno Henrique desde 1º de janeiro de 2019. Neste período, o atacante do PSG disputou bem menos partidas que o jogador rubro-negro, mas mesmo assim teve melhores médias. Confira:

O Flamengo é um dos times que "namoram" Neymar e sonham com sua contratação quando o craque decidir deixar a Europa e retornar para o Brasil. Gabigol é uma das principais figuras que fazem lobby para o camisa 10 da seleção atuar no rubro-negro. Até mesmo Zico, citando a estrutura do clube e o Maracanã, comentou sobre essa possibilidade.É claro que o futebol brasileiro é muito diferente do francês, mas ainda assim as médias de Neymar são melhores. Mas a importância de Bruno Henrique para o atual time de Jorge Jesus é inegável.

Na última convocação da seleção brasileira, antes da paralisação do futebol e do cancelamento das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os dois jogadores foram chamados por Tite.