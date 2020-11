Ninguém para a Real Sociedad em LaLiga

A Real Sociedad recebeu a visita do Granada pela 9º rodada do Campeonato Espanhol. O jogo foi marcado pela intransigência da Liga, que não aceitou o pedido de adiamento da partida.

O Granada tem uma série de jogadores infectados com COVID-19 e acabou entrando em campo com apenas sete jogadores do elenco profissional, os demais eram do time juvenil.

A Real Sociedad não tinha nada a ver com isso, e abriu o placar com Monreal aos 22' e ampliou com Oyarzabal aos 27'. No segundo tempo, brilhou a estrela do jovem goleiro Ángel, que chegou a pegar até um pênalti de Willian José.

Com a vitória o time de Imanol Alguacil chegou a sua quinta vitória seguida no Campeonato Espanhol, somou 20 pontos e se isolou na liderança da competição. Já o Granada é o 5º com 14 pontos.

Na próxima rodada, depois da data FIFA, a Real Sociedad visita o Cádiz (6º), enquanto o Granada pega o Real Valladolid (19º), que deixou a lanterninha de LaLiga.