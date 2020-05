"No primeiro dia, todos se assustaram com a minha velocidade"

Iñaki Williams lembrou que em seu "primeiro dia" em Lezama, nas instalações da pedreira, "todo mundo se assustou com a minha velocidade".

"No primeiro dia em que fui acompanhada por minha mãe, meu representante e meu irmãozinho. Naquele dia foram testes físicos e quando eles me viram correndo, todos ficaram... Acho que quebrei o recorde de Lezama. Foi uma coisa curiosa para o primeiro dia", revelado.

O atacante lembrou aquele momento importante em sua carreira esportiva em declarações ao 'EA SPORTS' do LaLiga, no qual analisa a mudança que o Athletic Bilbao veio para ele vindo de Pamplona e na qual, além disso, ele faz uma forte defesa do "futebol de rua".

"Passar as tardes e as tardes jogando futebol até o anoitecer são momentos indeléveis que você curte na rua porque o instinto da rua não pode ser perdido hoje", comentou ele sobre um "futebol de rua" que considera que "você não pode perdê-lo porque isso lhe dá motivação, porque você sabe de onde vem e não precisa esquecer de onde vem".

"Sempre fui chamado de 'Gazela' porque corria muito, era uma bala, eles não podiam me seguir e não conseguiam acompanhar-me. Embora não me deixassem em paz porque no futebol de rua, como praticamente tudo vale a pena, você tem tirar vantagem de suas condições".

De qualquer forma, Williams tem orgulho de se ver "através do esforço e do trabalho diário" em uma situação impensável para ele apenas alguns anos atrás.

"Não é apenas chegar a um estádio de dimensões gigantescas, no qual a grama é impecável. É o fato de chegar aqui em Lezama para jogar em Pamplona, ​​onde você jogava e ficava arrepiado. Você mantém essas memórias, de curtir nesses campos a jogar em San Mamés, jogar no Camp Nou, jogar no Bernabéu e representar o time do seu coração", o atacante de Bilbao refletiu sobre sua vida e carreira.