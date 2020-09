Norueguês surpreende e desperta interesse do Milan

Pode ser que a eliminação do Bodo Glimt na fase preliminar da Europa League não seja tão dura para Jens Petter Hauge, muito pelo contrário.

De acordo com informações da 'Sky Sport', o Milan ficou impressionado com a atuação do atacante noruguês na partida e, por ssi, colocou seu nome em uma lista de possíveis reforços.

O jovem de 20 anos deu uma assistência e marcou um golaço na dura vitória dos italianos por 3 a 2. Petter Hauge passou por todas as seleções de base da Noruega e esperam muito dele ao lado de Odegaard e Erling Haaland.

Na última temporada ele marcou 14 gols e deu nove assistências em 17 jogos. Na atual, já foram três gols em três jogos. E uma promessa e o Milan não quer perder essa oportunidade.