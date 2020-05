Nova camisa 2 do Flamengo: confira preço e onde comprar

A nova camisa 2 do Flamengo já está a venda. Em tempos de pandemia do coronavírus, com o comércio não-essencial fechado em quase todo país, a maneira mais fácil de adquirir o novo uniforme é comprá-lo online.

O lançamento foi feito na segunda-feira e gerou polêmica entre os flamenguistas. "Nem Diego salvou", disseram alguns torcedores nas redes sociais. Relembre outras camisas polêmicas na história do Flamengo.

Qual o preço da nova camisa 2 do Flamengo?

Tanto o modelo masculino quanto o feminino estão à venda por R$ 249,90. Já a linha infantil custa R$ 229,90. Na compra de uma nova camisa 2 na loja oficial do Flamengo, o torcedor ganhará uma máscara do clube rubronegro.

Onde comprar a nova camisa 2 do Flamengo?

A maioria das lojas físicas que vendem produtos esportivos estão fechadas em todo o país devido o Covid-19. Com isso, as lojas online são alternativas para quem já quiser comprar o novo uniforme do Flamengo.

A loja oficial do clube já está vendendo as camisas, assim como o site oficial da Adidas, fabricante da camisa. A loja Netshoes, por enquanto, está vendendo só a camisa masculina.

Não há diferença de preços entre as lojas citadas, podendo variar apenas o frete da entrega do produto.

Uma outra alternativa vale apenas para os moradores da cidade do Rio de Janeiro: o Fla Delivery. Os torcedores podem pedir a nova camisa através do telefone 021 99821-8386.

As camisa serão vendidas somente com o patrocínio da MRV nas costas. O patrocinador principal, o banco BS2, não aparece nas imagens divulgadas pelas lojas. O Flamengo pode ter um novo patrocinador master. A gigante Amazon teria interesse em estampar sua marcar no uniforme flamenguista.