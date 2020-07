A nova camisa do Corinthians e as broncas da torcida

Chantagem emocional? Esta é a acusação de parte da torcida do Corinthians quanto ao Banco BMG, patrocinador master do clube. Após o anúncio da nova camisa do Timão, muito elogiada nas redes sociais, uma exigência da marca para mudar a cor de sua estampa não caiu bem.

Explicamos: o novo uniforme conta com detalhes inspirados em modelos do passado, apenas contendo as cores preto e branco. Entretanto, o BMG é famoso por sua marca laranja. A torcida do clube, então, fez uma campanha para a empresa mudar sua logomarca na camisa para a cor preta. O problema é que o banco aceitou a proposta... Caso os corintianos abrissem 50 mil contas na plataforma.

Falar que a medida do patrocinador não caiu bem é pouco: boa parte da torcida do Corinthians viu o desafio como uma "chantagem", o que gerou indignação nas redes sociais. Alguns até chegaram a comparar com outras empresas que mudaram sua marca para se adequar à camisas do clube, enquanto outros lembraram de uma campanha parecida com o Atlético-MG, quando a mesma BMG aceitou mudar sua logomarca sem precisar de 50 mil contas novas.

E por incrível que pareça, uma camisa cujo modelo foi muito bem recebido ainda gerou outra discórdia: a Nike também chegou a ser questionada por um possível erro na inspiração do uniforme.

A nova camisa foi anunciada como uma homenagem ao título brasileiro de 1990, com direito a participação de Neto no evento de apresentação do uniforme e a uma comemoração dos 30 anos do feito. O problema é que o modelo parece ter sido inspirado em outro ano.

O uniforme novo do Corinthians é extremamente parecido com o modelo utilizado nos anos de 1992 e 1993. Foram duas temporadas em que o clube ficou em branco, sem conquistar títulos, e viu seus dois maiores rivais serem campeões "de tudo".