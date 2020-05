Nova oferta do Barça por Söyüncü

O diário 'AS' faz eco as declarações do representante de Caglar Söyüncü, Mustafa Dogru, que reconhece que o Barcelona acompanha o seu cliente desde 2016, quando jogava no Altinordu, da segunda divisão da Turquia.

"É possível que Caglar possa jogar no Barcelona nesse verão. O Baça já tentou a sua contratação quando jogava no Altinordu. Negociamos com eles e nos apresentaram um projeto", comentou Dogru.

O agente explicou porque o turco escolheu o Freiburg naquele momento: "Pensamos que ele deveria ir a uma equipe onde seria titular absoluto para se desenvolver corretamente".

"Acredito que só o Liverpool tem o poder de contratar Caglar Soyüncü na Premier por condições economicas, mas não podemos esquecer dos times franceses. O PSG poderia ser uma surpresa", completou.

O zagueiro turco do Leicester tem contrato até 2023 e acumula 43 partidas oficiais e um gol marcado pelo conjunto inglês.