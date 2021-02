O Arsenal abre caminho para quatro descartes

O Arsenal prepara uma importante renovação no seu elenco na próxima temporada e, para isso, abrirá as portas do Emirates para alguns jogadores que não encaixaram na equipe.

Alexandre Lacazette é um desses jogadores que poderiam estar com os dias contados. Arteta prefere Aubameyang no ataque e, segundo o 'The Sun', o francês perdeu espaço e dexairá o clube no meio do ano.

Outros nomes seriam David Luiz, Torreira e Guendouzi. 'Daily Star' informa que o zagueiro brasileiro não está convencendo em uma temporada bastante irregular.

Os dois últimos são casos mais complexos, já que se encontram emprestados a Atlético de Madrid e Hertha Berlim, respectivamente. Quatro nomes que não entram nos planos de Arteta.