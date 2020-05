O Arsenal coloca os olhos em Areola

Areola poderia deixar de ser o reserva de Courtois para ser o reserva de Leno, embora no Arsenal parece possível que dispute a vaga de titular. Os 'gunners' esperam pacientes que o Real Madrid decida o que fazer com o goleiro francês.

O contrato de empréstimo de Areola com o Real Madrid expira no final dessa temporada. Ainda não está claro se o time do Bernabéu irá prorrogar o contrato, e embora seja possível que volte ao PSG, também é possível que deixe o Parque dos Príncipes.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', um provável destino seria o Arsenal. Os 'gunners' buscam alguém para brigar pela titularidade com Bernd Leno, e poderiam pedir o empréstimo do goleiro ao PSG ou até mesmo a sua negociação.