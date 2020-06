O Arsenal prepara 30 milhões para contratar o 'Messi iraniano'

O contrato de Pierre-Emerick Aubameyang com o Arsenal chega ao final em junho de 2021 e, após duas temporadas e meia defendendo as cores 'gunners', o atacante poderia sair do clube na próxima janela.

Mikel Arteta confirmou nessa terça-feira em entrevista coletiva prévia a partida contra o Manchester City que o time londrino fará o possível para segurar o atacante ex-Borussia Dortmund, muito embora o seu futuro parece estar distante do Emirates Stadium.

Diante disso, o jornal 'The Sun assegura que o Arsenal estaria interessado na contratação de Sardar Azmoun, do Zenit, cujo contrato chega ao fim com o time russo em junho de 2022.

O 'Messi iraniano', como foi apelidado, esteve a ponto de assinar com o Napoli, mas a operação esfriou com a pandemia provocada pelo coronavírus.

Além disso, a citada fonte aponta que os 'gunners' estariam dispostos a oferecer até 30 milhões de euros por Azmoun, já que enxergam nele o substituto ideal em uma possível saída de Aubameyang.