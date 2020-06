O Arsenal renova com David Luiz por mais um ano

O Arsenal anunciou um 'pacotão' de renovações nessa sexta-feira. Entre eles está o nome do zagueiro brasileiro David Luiz.O defensor não vive o seu melhor momento na equipe, mas mesmo assim teve o seu contrato estendido por mais um ano.

Além de David Luis, o clube 'gunner' confirmou a compra de Pablo Marí (ex-Flamengo) e de Cedric Soares (ex-Southamptom). Ambos estavam emprestados com opção de compra.

Dani Ceballos, emprestado pelo Real Madrid, também ampliou o seu contrato com o clube inglês até o final da temporada.

"Estou muito feliz que teremos esses jogadores em nossa equipe para o futuro. David é um jogador muito importante para nós. Sua comunicação com a equipe dentro e fora do campo ajuda a todos. Desde que Arteta, técnico chegou aqui, ele estava pedindo um zagueiro central com o pé esquerdo. Ficamos muito satisfeitos com Pablo - seu comportamento, a maneira como ele está treinando, sua mentalidade e sua qualidade. Infelizmente, ele tem essa lesão, mas é claro que estamos muito felizes em mantê-lo para o futuro", disse Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal.