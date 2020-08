O Arsenal sobe a oferta por Joelson

Vários clubes da Europa estão de olho no futebol de Joelson Fernandes. Não é para menos. O luso fez a sua estreia com time principal do 'Leão' com apenas 17 anos, 4 meses e três dias, superando Cristiano Ronaldo.

Em um primeiro momento, o Arsenal ofereceu 20 milhões de euros ao Sporting, mas o valor não terminou de convencer os portugueses.

De acordo com o jornal 'A Bola', a recusa dos lusos só fez o interesse 'gunner' por Joelson aumentar. E os ingleses já preparam uma nova oferta.

O Sporting confia no valor da multa rescisória de Joelson, estipulada em 50 milhões de euros. Um valor que, de momento, os ingleses não parecem dispostos a pagar.