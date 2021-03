Com a cabeça em Londres, o Atlético só empata e LaLiga continua aberta

Getafe e Atlético de Madrid se enfrentaram nesse sábado no Coliseum Alfonso Pérez, pela 27º rodada do Campeonato Espanhol.

Os 'colchoneros', que terão a decisão da eliminatória da Champions na próxima semana contra o Chelsea em Stamford Bridge, não conseguiram superar o conjunto de Bordalás.

Simeone colocou força máxima na Liga para defender a sua liderança, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com o Geta e pode ver a vantagem na ponta diminuir.

O jogo começou movimentado, mas com poucas chances de gol para os dois lados. O Atlético, tecnicamente superior, tomou a iniciativa da partida, mas não conseguiu superar o paredão azul montado na frente do gol de Soria, que se converteu no grande nome da partida.

A primeira oportunidade mais clara só saiu aos 38' quando Carrasco pegou uma bola que estava viva na área e de primeira obrigou o goleiro 'azulão' a fazer uma bela defesa. O Getafe arriscou com Aleñá, que soltou uma bomba de fora da área, e colocou Oblak para trabalhar.

No segundo tempo, o Atlético voltou dominante e o gol do líder parecia uma questão de tempo. Llorente e Suárez não conseguiram converter oportunidades, o primeiro parou em Soria e o segundo mandou para fora.

O time de Simeone ainda teve um gol anulado aos 62', quando Llorente foi até a linha de fundo e fez o cruzamento, João Félix mandou para as redes, mas a bola já tinha saído.

As coisas ficaram ainda mais complicadas para o Getafe aos 69', quando passou a jogar com um jogador a menos. Em um lance na lateral, Nyom chegou atrasado e entrou com as travas da chuteira na canela de Lodi. Inicialmente o árbitro deu apenas o cartão amarelo, mas foi avisado pelo VAR, se dirigiu até o monitor e voltou com o cartão vermelho nas mãos.

Com um a mais os 'rojiblancos' pressionaram, mas sem êxito. Dembélé obrigou Soria a fazer um verdadeiro milagre; João Félix e Lodi também pararam no goleiro, enquanto Suárez acertou a trave.

O Atlético foi melhor em campo, mas não conseguiu balançar as redes do Geta. Um resultado que deixa o Campeonato Espanhol completamente aberto.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 63 pontos e tem seis de vantagem em relação ao vice-líder Real Madrid (57) e sete para o Barça (56) que só joga na segunda-feira. Já o Getafe é o 15º com 28 pontos.

Na próxima rodada o Atleti recebe a visita do Alavés (18º), enquanto o Getafe pega o Elche (17º).