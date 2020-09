O Barça confirma rival, data e hora para o Troféu Joan Gamper

Já está confirmado. Após os rumores que revelavam as intenções do Barcelona, o próprio clube azulgrana oficializou que o Elche será os eu adversário no Troféu Joan Gamper.

A partida será realizada no próximo sábado 19 às 19h (horário espanhol) e, como é habitual, o Camp Nou será o palco da festa.

Será o primeiro teste de Ronald Koeman no Camp Nou, após a sua estreia no comando dos azulgranas contra o Nàstic no estádio Johan Cruyff.

O Elche, assim como o Barça, começará mais tarde a sua temporada. Os de Almirón estreiam na terceira rodada por terem disputado o 'play off' que os colocou na elite.

Inicialmente, o Elche tinha um amistoso marcado para o mesmo dia 19 contra o Atlético Baleares, mas a partida foi cancelada após o convite do Barcelona.