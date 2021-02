"O Barça não cumpriu o combinado, mas eu não comemoraria um gol"

Deixou a catalunha nessa temporada para voltar a casa e isso deixou tudo mais fácil. Ivan Rakitic se sente muito à vontade em Sevilha, como reconheceu em declarações ao diário 'AS'.

"Quando você chega a um novo clube as coisas são mais complicadas, exige adaptação. No últimos meses o meu rendimento se parece muito ao que eu desejo e isso me motiva ainda mais a trabalhar", disse o croata.

O meia analisou o confronto da Copa do Rei contra o Barcelona, que terá início nessa quarta-feira (10/02). "Sabemos que precisamos fazer dois jogos perfeitos. Eles tampouco estão satisfeitos em jogar contra nós. Oxalá possamos presentear a torcida com uma final".

Por outro lado, Rakitic reconheceu não ter esquecido a sua antiga equipe. "Primeiramente, desejo o melhor ao Barcelona. Espero que volte a ter a tranquilidade necessária. Sabemos que o Barça evolui a cada semana e que nos espera uma partida complicada", explicou, antes de mandar um recado aos dirigentes azulgranas: "Comigo não cumpriram as coisas que combinaram, mas ali eu vivi momentos bonitos e não comemoraria um gol".

Por fim, croata também falou sobre o assunto do momento, o salário de Leo Messi. "Eu adoro a NBA e sabemos quanto ganham os jogadores, por isso não entendo a polêmica. Todos vemos que o que Leo gera é uma barbaridade", concluiu.