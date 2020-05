O Barça não renovará com Semedo e o negociará

Apesar de Nélson Semedo ser um dos cotados para deixar o Barça na próxima janela, o clube e o jogador ainda negociavam uma renovação.

O lateral português teria pedido um aumento salarial e o clube teria chegado a oferecer mais três anos de contrato (o seu termina em 2022), mas a nova realidade financeira impediria o cumprimento do acordo e as negociações foram encerradas.

Por isso, de acordo com o diário 'Marca', Semedo será um dos sacrificados no Camp Nou para a chegada de novos reforços. O ex-lateral do Benfica tem um valor de mercado avaliado em 40 milhões de euros, uma quantia ligeiramente superior a desembolsada na sua contratação.

Semedo chegou como a grande aposta do clube para o futuro, mas o seu rendimento foi irregular. Alternou grandes noites com partidas desastrosas, principalmente na defesa, que seria o seu ponto forte.

Se o luso realmente deixar o Barcelona, a equipe teria que procurar um novo lateral, já que a posição ficaria compertamente descoberta, com Sergi Roberto e Wagué,outro que poder sair, como as únicas peças.