O Bayern de Munique transformou a Allianz Arena em uma grande festa para celebrar o seu 120º aniversário, no duelo contra o Augsburg.

Antes da bola rolar, a torcida do Bayern completou um mosaico impressionante com as cores do clube, o escudo e a mensagem "120 anos".

Os jogadores também entraram em campo com uma camisa comemorativa desenvolvida pela Adidas, com um estilo retrô.