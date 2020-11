O Betis de Pellegrini volta a vencer no Espanhol

O Betis recebeu a visita do Elche no estádio Benito Villamarín pela 8º rodada do Campeonato Espanhol. O time comandado por Pellgrini voltou a vencer após duas derrotas seguidas (Real Sociedad e Atlético de Madrid).

Logo aos sete minutos Sanabria abriu o placar para o Betis, que ampliou com Cristian Tello aos 29'. O terceiro só não saiu porque Fekir perdeu um pênalti.

Já no segundo tempo, mais pressão do Betis e Cristian Tello marcou o terceiro do conjunto andaluz. Aos 60', Josan descontou para o Elche.

Com a vitória o Real Betis chegou aos 12 pontos e assumiu a 7º posição na tabela, quatro pontos atrás do líder Real Madrid. O Elche por sua vez, segue com 10 pontos na 10º colocação.

Na próxima rodada o conjunto do sul da Espanha viaja até a Catalunha onde encara o Barcelona (12º). Já o Elche recebe o Celta de Vigo (17º).