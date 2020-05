"O coronavírus é uma gripe, deveriam jogar com público"

Embora existam opiniões contraditórias sustentadas pelos negadores, ainda existe uma corrente que não leva o coronavírus a sério e a considera um vírus sem importância.

É o caso do ex-goleiro da Juventus Stefano Tacconi. O ex-goleiro, internacional com a Itália nas décadas de 1980 e 1990, comparou o COVID-19 a uma gripe comum.

"Para mim, é uma gripe", começou na 'Radio Sportiva'. "Quando eles me disserem em uma conferência que houve milhares de mortes, pedirei que digam quantas realmente foram do coronavírus. Você não pode colocar tudo no mesmo saco", continuou ele.

Em declarações bastante surpreendentes, ele pediu a volta do futebol imediatamente... e com o público: "Acho que o futebol deve ser jogado, inclusive com público".