"O 'efeito Guardiola' é real, mudou o futebol moderno"

Aymeric Laporte é uma daquelas peças fundamentais de Pep Guardiola no Manchester City. Em sua entrevista ao 'AS', o zagueiro revisou algumas das chaves do jogo e explicou o que significava estar agora sob o comando do técnico espanhol.

Quando criança, ele se tornou atacante e, em seguida, meio-campista, até aos 14 anos quando se adaptou ao centro de defesa. Ele estreou no Athletic Bilbao com Marcelo Bielsa, e isso é algo que ele nunca esquece.

“Bielsa já me dizia que eu podia ser melhor ou pior, mas o que fica na história e nas pessoas são os resultados. Por isso Pep é referência mundial. O 'efeito Pep Guardiola' é um fato. O futebol moderno, tanto em nossa equipe quanto naquelas que ele esteve antes. Os resultados foram incríveis e isso, em grande parte, é graças a ele", afirmou o francês sobre seu treinador.

Laporte vê as duas baixas, de Agüero e Sergio Ramos, uma de cada lado, como importantes para a partida do Etihad, mas sabe que as duas equipes vão se adaptar para não notá-las.

A Liga dos Campeões, um desejo: "Estamos conversando sobre isso há muito tempo, é o que nos falta. No ano passado, conquistamos quatro títulos na mesma temporada e nos faltaram a Champions. Se conseguirmos este ano, será perfeito".

Ele falou sobre um dos perigos do Real Madrid: "Karim Benzema está em forma, marcou muitos gols nesta temporada, ele também ajuda muito... Teremos que ter muito cuidado. Mas, como todos, a maioria de seus jogadores de futebol é internacional".

"No futuro, espero muitos anos de futebol, quero conseguir mais coisas. Quero a Liga dos Campeões e ser capaz de estrear com a Seleção Francesa", disse Laporte.