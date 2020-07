"O estilo de Klopp faz bem ao futebol", diz Guardiola

Pep Guardiola e Jürgen Klopp se enfrentam mais uma vez nessa quinta-feira, no Etihad Stadium. Uma grande partida, mas que só servirá para cumprir tabela, já que o Liverpool se consagrou como o grande campeão do torneio.

Na entrevista coletiva prévia ao duelo, Guardiola rasgou elogios ao treinador rival: "Como pessoa não o conheço muito bem. Jantamos juntos uma vez. O admiro, admiro o trabalho que fez no Liverpool e em Dortmund. Este tipo de jogo que as equipes dele praticam é sempre benéfico para o mundo do futebol. É uma coisa muito positiva tentar sempre marcar gols e o Jürgen é um grande, grande exemplo disso".

"Ele quer ganhar e eu quero ganhar, mas quando o jogo acaba, está feito. Ele é meu colega e quando a minha carreira terminar, quero ter uma boa relação com todos os treinadores", completou.

O Liverpool tem uma vantagem de mais de 20 pontos sobre o City, e Guardiola acredita que a sua equipe ainda precisa provar algo.

"No esporte sempre temos que provar algo. Estamos muito satisfeitos com o que fizemos e com o que estamos fazendo, mas para os jogadores nunca é suficiente. O passado é passado, são memórias, mas o espetáculo tem de continuar. É um novo capítulo das nossas vidas e temos que viver", concluiu.