A história se repete. Mais uma vez, Rogério Ceni deixa o Fortaleza para assumir um gigante do futebol brasileiro. Se da primeira vez foi pelo Cruzeiro, dessa foi pelo Flamengo.

Em entrevista ao "Globo Esporte", o presidente do clube nordestino, Marcelo Paz, falou sobre a negociação que tirou o ex-goleiro do comando do Leão do Pici.

"Desde a manhã de ontem que a gente via a notícia circulando, acompanhamos e nossa relação sempre foi transparente. Não recebi nenhuma ligação do Flamengo até então. Voamos e quando chegamos ele disse que tinha recebido o convite e que era muito difícil recusar, um salto na carreira e entre outras coisas", disse

"Comunicou a saída dele e comunicamos aos atletas. Ninguém do Flamengo me procurou até uns 30 ou 45 minutos atrás quando recebi uma ligação do presidente Rodolfo Landim se desculpando pela forma do contato, por ninguém ter procurado o Fortaleza. Aceitei as desculpas e bola para frente", revelou.

O mandatário do tricolor lembrou ainda o caso 'Jorge Jesus' que tanto irritou a cúpula rubro-negra e a torcida. "O Flamengo fez com o Fortaleza o mesmo que reclamou de o Benfica ter feito com ele no caso do Jorge Jesus", disse.

Enquanto não encontra um novo nome, o Fortaleza será comandado pelo treinador do sub-23, Marconne Montenegro na partida contra o Bahia.