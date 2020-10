Felipão anima torcida, mas sabe que o caminho é difícil

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, está de volta à beira do gramado. O técnico se acertou com o Cruzeiro e fez sua estreia na noite dessa terça-feira (20). Jogando pela Série B, a Raposa venceu o Operário por 1 a 0 e conseguiu os três pontos em um momento importante, que deverá dar mais calma para Felipão trabalhar. Ainda assim, o jogo contra a equipe paranaense mostrou que o trabalho do técnico do penta não será nada fácil.

O time azul sofreu para conquistar a vitória no estádio Germano Krüger. O gol cruzeirense foi marcado por Arthur Caíke aos 39 minutos do segundo tempo e ainda teve que contar com Fábio fazendo uma defesa salvadora já no final da partida. A emoção da vitória e dessa defesa do goleiro foi tamanha que o clube soltou palavras pouco usuais para uma instituição de futebol em suas redes sociais.

Com a vitória, Felipão mostra um de seus lados mais importantes: o de motivar os atletas para brigarem pelo resultado durante todo o tempo. Dado o atual momento, o que a torcida cruzeirense mais queria era a vitória, mesmo que não seja com uma apresentação de encher os olhos.

O Cabuloso sofreu, mas saiu vitorioso. A partida, que contou com um Operário que buscou o gol, foi o primeiro teste de Felipão nesse "novo" Cruzeiro, tão afetado pelas crises políticas e financeiras.

Ao final da partida, o treinador elogiou a vitória do seu grupo e comemorou os três pontos conquistados, mas deixou claro que ainda há muito o que melhorar.

"A vitória foi de entrega, foi de luta, foi de colocação. Mas ainda falta muito. Vamos comemorar muito essa vitória, sim, mas falta muito e vamos atrás disso", falou o treinador em entrevista coletiva.

O time azul está na 17ª posição com 16 pontos e apenas a um ponto do Guarani, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Por isso, os comandados de Felipão devem chegar sob menos pressão para próxima partida da Raposa.

O Cruzeiro viaja até Recife para enfrentar o Náutico, no estádio dos Aflitos. O duelo acontecerá domingo (25), às 16h (de Brasília) e poderá marcar a saída do time de Felipão da incômoda zona de rebaixamento.