O meia que o City pretende recomprar por 27 milhões

Uma vez finalizada a sua participação na Champions, a diretoria do City arregaça as mangas e começa planejar o elenco para a próxima temporada.

De acordo com o jornal 'Daily Mail', o conjunto 'citizen' estuda a possibilidade de executar a opção de recompra de Douglas Luiz, o meia brasileiro de 22 anos que foi vendido ao Aston Villa.

Douglas nunca chegou a estrear pelo City, apesar de ter passado duas temporadas no Girona, equipe do mesmo grupo do Manchester City.

Na época, o City vendeu o meia aos ''Villanos' por 16,8 milhões de euros, mas o clube do Etihad possui uma opção de recompra de 27 milhões, uma alternativa que pode ser acionada.

Ao total, foram 42 jogos disputados nessa temporada com a camisa do Aston Vill, três gols marcados e duas assistências. Bons números para a primeira temporada na Premier.