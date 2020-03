O nome da moda na Europa não se surpreende com artilharias

São impressionantes 40 gols marcados em 31 partidas até aqui na temporada. Vice artilheiro da Champions com 10 gols, um a menos que Lewandowski, o jovem está na agenda de todo grande clube da Europa.

Com apenas 19 anos, Haaland surpreende a todos, mas ele sempre foi consciente do seu potencial e encara essa quantidade de gols como algo bastante natural

"Tenho feito isto a vida toda. É o que queria fazer quando fosse mais velho. É o que faço. Sempre soube que seria um bom jogador, mas as coisas têm andado rápido, e eu gosto desta velocidade", disse em entrevista a FourFourTwo.

"O mais importante é ganhar algo com a equipe. Somos capazes de tudo. O meu começo aqui tem sido absolutamente fantástico, e o clube me ajudou muito. Não é fácil chegar a um novo clube no meio da temporada. Já me sinto em casa", completou.

Na mesma entrevista, o atacante se mostrou agradecido pelo interesse de grandes clubes no seu futebol, entre eles o Real Madrid.